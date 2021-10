Canarie, vulcano di La Palma ancora attivo: gigantesca fontana di lava

Il vulcano di Cumbre Vieja a La Palma, isola delle Canarie in Spagna, dopo cinque settimane è più attivo che mai. Lo riferiscono i funzionari locali dopo che lunedì 25 ottobre una nuova eruzione ha fatto crollare parzialmente il cratere con flussi di lava che minacciano un'area precedentemente non interessata dall'attività vulcanica. In un video è stato ripreso il fiume di magma che sgorga dalla roccia descritto dall'Istituto di vulcanologia delle Isole Canarie come "una gigantesca fontana di lava". L'eruzione di lunedì ha fatto innalzare una nube di cenere sull'isola al largo dell'Africa Nordoccidentale e le autorità si stanno preparando a sfollare molti cittadini dalle loro case.

Aumentata notevolmente l'attività vulcanica

Le informazioni catastali indicano che sono oltre mille le abitazioni distrutte o danneggiate. La portavoce del comitato scientifico che monitora l'eruzione María José Blanco ha aggiunto che l'attività sismica degli ultimi giorni è aumentata "notevolmente" in termini di frequenza e magnitudo. Secondo Blanco, è possibile che si verifichino ulteriori scosse percepibili dalla popolazione, anche se per il momento ciò non significa che ci siano più rischi per gli abitanti della zona. Alle persone che vivono nell'area interessata sono già state fornite raccomandazioni su come prevenire rischi.