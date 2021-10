Caso Baldwin, pistola usata prima della tragedia con munizioni vere

Secondo il sito The Wrap, che cita un insider, l'arama sarebbe stata usata poche ore prima della morte di Halyna Hutchins da membri della troupe che hanno sparato per divertimento a lattine di birra o altri bersagli. Intanto, la Cnn fa sapere che Dave Halls, assistente regista del film, che ha passato all'attore la pistola, era stato licenziato da una precedente produzione per un incidente con un'arma da fuoco

Svolta nel caso in cui è coinvolto l’attore Alec Baldwin che stava provando una scena sul set di Rust con una pistola quando l'arma ha improvvisamente sparato uccidendo la direttrice alla fotografia Halyna Hutchins e ferendo il regista Joel Souza. Secondo il sito The Wrap , che cita un insider, la pistola era stata usata poche ore prima da membri della troupe per un'esercitazione con munizioni vere.

Membri troupe avevano preso pistole di scena per fare 'plinking'

Sempre secondo quanto sostiene The Wrap, alcuni componenti della troupe avevano preso pistole di scena - compresa quella da cui è partito il colpo che ha ucciso Hutchins - per andare a fare 'plinking', termine usato per definire l'atto di sparare a lattine di birra o altri bersagli con pallottole vere per passare il tempo, riferisce la fonte.