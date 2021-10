Usa, lo spot con la pistola della candidata repubblicana Michele Fiore

Con l'arma in mano, l'ammiratrice di Donald Trump punta a diventare governatrice del Nevada. Nel video in cui chiede ai cittadini di votarla, attacca i media e spiega: "Abbiamo bisogno di outsider, combattenti, non dei soliti politici in blazer blu, noiosi, moderati e pronti al compromesso". Poi tira fuori la pistola e apre il fuoco contro "l'obbligo di vaccinazione", le "teorie critiche della razza" e le "frodi nelle votazioni"