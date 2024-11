Gb, al via il visto elettronico Eta per i viaggiatori extra Ue

Il governo britannico ha introdotto il sistema di visto elettronico a pagamento denominato Eta (Electronic Travel Authorisation), in realtà un permesso di ingresso e transito a pagamento, per i viaggiatori extra Ue che arrivano nel Regno Unito, inclusi quelli provenienti da Paesi come Stati Uniti, Canada e Australia. Come si legge in una nota del ministero dell'Interno, a partire da oggi possono fare richiesta per l'autorizzazione, che diventerà per loro obbligatoria dall'8 gennaio 2025.