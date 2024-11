La principessa, che quest'anno è stata curata per un cancro, ha detto infatti di essersi sentita "ispirata" dall'adolescente che ha portato avanti il suo amore per la fotografia mentre combatteva un aggressivo tumore desmoplastico. L'appello di Liz lanciato a gennaio, quando le furono concessi da sei mesi a tre anni di vita, ha attirato l'attenzione del pubblico. Il suo abbraccio con Kate è diventato virale sui social media.

La madre di Liz: : “Ha volato alto fino alla fine”

“Siamo davvero orgogliosi della gentilezza, dell’empatia e del coraggio che ha dimostrato nell’ultimo anno”, ha scritto Vicky Robayna su X. “Nessuno avrebbe potuto lottare più duramente per la vita di lei. C’è un buco a forma di Liz nelle nostre vite che non so come riusciremo a colmare”. La signora Robayna ha ringraziato coloro che hanno aiutato l’adolescente a realizzare i suoi sogni nei suoi ultimi mesi e coloro che hanno apprezzato e sostenuto il suo lavoro, aggiungendo: “Avete assicurato che gli ultimi due mesi di Liz fossero i migliori. Ha volato alto fino alla fine”.