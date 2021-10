1/16

Dai combustibili fossili alla dieta: sono 10 le priorità indicate dall'Oms in un rapporto e in una lettera aperta siglata da oltre 300 organizzazioni che rappresentano 45 milioni di medici e operatori sanitari nel mondo, per chiedere ai governi ora impegnati nella Conferenza Onu sul cambiamento climatico ( Cop26) di agire per limitare la crescita della temperatura a 1,5°, in modo da sostenere la ripresa verde e sanitaria post-Covid

GUARDA IL VIDEO: Crisi climatica, le priorità in diversi paesi del mondo