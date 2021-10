Pre-Cop26, Papa: "Su clima leggi urgenti, lo dobbiamo ai giovani"

Il Santo Padre oggi ha ricevuto in udienza i partecipanti all'Incontro Interparlamentare preparatorio per la Conferenza Onu sul clima COP26 di Glasgow, in corso a Roma

"Auspico che questo vostro impegnativo lavoro, in vista della COP26, e anche dopo di essa, venga illuminato da due importanti 'fari': il faro della responsabilità e il faro della solidarietà. Lo dobbiamo ai giovani, alle generazioni future che meritano tutto il nostro impegno per poter vivere e sperare. Per questo, occorrono leggi urgenti, sagge e giuste, che vincano gli stretti steccati di tanti ambienti politici e possano raggiungere al più presto un consenso adeguato e valersi di mezzi affidabili e trasparenti". Così il Papa che oggi riceve in udienza i partecipanti all'Incontro Interparlamentare preparatorio per la Conferenza Onu sul clima COP26 di Glasgow, promosso dall'Italia in collaborazione con il Regno Unito, in corso a Roma, presso Palazzo Montecitorio. Presenti anche i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico.

Le parole di Papa Francesco

A Casellati e Fico il pontefice ha consegnato l'Appello congiunto firmato nei giorni scorsi in vista della Cop26 durante l'incontro in Vaticano con vari leader religiosi e scienziati. "In tale occasione, animati da spirito di fraternità, abbiamo potuto avvertire una forte convergenza di tutte le diverse voci nell'esprimere due aspetti - ha ricordato -. Da una parte, il dolore per i gravi danni arrecati alla famiglia umana e alla sua casa comune; dall'altra, l'urgente necessità di avviare un cambiamento di rotta capace di passare con decisione e convinzione dalla cultura dello 'scarto', prevalente nella nostra società, a una cultura della 'cura'". "È una sfida impegnativa e complessa - ha riconosciuto il Pontefice -, ma l'umanità ha i mezzi per affrontare questa trasformazione, che richiede una vera e propria conversione e la ferma volontà di intraprenderla". "Lo richiede in particolare - ha osservato - a quanti sono chiamati a incarichi di grande responsabilità nei diversi ambiti della società".

Casellati: "Nuova armonia tra Popoli e Pianeta"

"Il concetto di sostenibilità è al centro del nostro dibattito. Abbiamo cercato di interpretarlo e declinarlo come ricerca di una nuova armonia tra i Popoli e il Pianeta, volta a costruire una via di Prosperità per il futuro. Questo è l'impegno che dobbiamo ai tanti giovani che, in tutto il mondo, continuano a scendere in piazza per difendere il nostro bene in assoluto più comune, il clima", ha affermato durante il suo intervento la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Santo Padre - ha aggiunto Casellati - oggi desideriamo affidarLe il lavoro, gli interrogativi e gli intendimenti, i dubbi e le speranze condivisi in queste giornate di intenso confronto. E lo facciamo animati dal sentimento che, in tante diverse e lontane tradizioni filosofiche, culturali e religiose, tende ad ispirare l'etica del rapporto tra uomo e natura: la meraviglia di fronte al creato, la cui divinità impone all'uomo il senso del limite e dell'obbedienza. Siamo certi - ha concluso la Presidente del Senato - Santo Padre, che la Sua alta testimonianza saprà orientarci, sostenerci e accompagnarci al meglio in questo difficile compito".

Fico: "Da Parlamenti atto di indirizzo per Cop26"

"La riunione in corso a Roma, rivolta ai parlamentari membri delle Commissioni competenti in materia di clima e ambiente, si concluderà con l'approvazione di un documento di indirizzo da trasmettere alla Conferenza di Glasgow", ha detto oggi il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook, nella seconda giornata di Pre-Cop26.