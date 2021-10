Libano, torna l'energia elettrica dopo un giorno di blackout

Dopo un giorno di blackout nazionale , è tornata l'energia elettrica in Libano. Ad annunciarlo il ministro dell'Energia, Walid Fayad. Lo stop in tutto il Paese è stato causato dall'esaurimento del carburante nelle due centrali di Zahrani e Deir Ammar.

L'esercito libanese ha rifornito le due centrali di circa 600mila litri di carburante. "La rete è tornata alla normalità, come avveniva prima che l'olio combustibile si esaurisse", ha detto il ministro Fayad, lasciando tuttavia intendere che l'elettricità sarà disponibile solo per poche ore al giorno, come già accadeva in precedenza.

La crisi economica

Il Libano si trova in una grave crisi economica, che non gli permette di garantire l'approvvigionamento energetico per far funzionare in maniera regolare la rete elettrica pubblica. Sono molti i cittadini che ricorrono a generatori privati, e a anche chi può permettersi di acquistare il carburante fatica a reperirlo sul mercato.