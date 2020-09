Libano, nuovo incendio a Beirut: nel palazzo progettato da Zaha Hadid

Un nuovo rogo si è propagato oggi nel centro di Beirut, in un edificio in fase di costruzione e realizzato dallo studio del celebre architetto Zaha Hadid. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, il terzo in pochi giorni nel cuore della capitale libanese, devastata il 4 agosto scorso da una esplosione al porto che ha ucciso circa 200 persone.