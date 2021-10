Libano, black out totale: è finito il carburante delle centrali

I due principali impianti del Paese hanno smesso di funzionare e la produzione è scesa sotto i 200 megaWatt. La situazione potrebbe durare per giorni. Il Libano è vittima della più grave crisi economica dalla fine della guerra civile Condividi:

La rete elettrica in Libano è andata in blackout completo: si tratta di una situazione che potrebbe durare anche diversi giorni. Le due principali centrali del Paese sono infatti rimaste senza carburante e la produzione è scesa sotto i 200 megaWatt. Lo hanno reso noto le autorità locali, che stanno lavorando "per ripristinare parzialmente l'elettricità in varie regioni libanesi, fornendo alle stazioni di produzione il carburante proveniente dalle riserve disponibili per le necessità estreme".

Città al buio leggi anche Libano, il premier uscente Diab incriminato per l'esplosione del porto È già da tempo che i libanesi, ogni giorno, stanno per ore senza elettricità a causa della crisi del carburante. Ora, le due più grandi centrali elettriche ancora in funzione hanno chiuso per l'esaurimento totale delle riserve di olio combustibile. Gli impianti che hanno smesso di funzionare tra ieri e oggi sono quelli di al-Zahrani e Deir Ammar, operati da Electricitè du Liban (Edl). La rete elettrica ha smesso completamente di funzionare a mezzogiorno ed è improbabile che riprenderà entro lunedì prossimo. Il governo ha spiegato che l'azienda elettrica proverà a utilizzare la riserva di olio combustibile dell'esercito per riattivarle temporaneamente, ma non accadrà presto. Negli ultimi mesi il Paese ha visto diminuire sempre di più il carburante a disposizione: le famiglie e le aziende che possono permetterselo si sono dotati di generatori privati alimentati a diesel, un'operazione che però sta diventando sempre più costosa.

La crisi economica vedi anche Beirut un anno dopo l'esplosione. Marce e scontri, almeno 54 feriti Il Libano è vittima della più grave crisi economica dalla fine della guerra civile (1975-1990), aggravata da mesi di paralisi politica da cui non era riuscita a uscire neanche dopo la terribile esplosione al porto di Beirut nell'agosto del 2020. Il nuovo governo libanese è nato poco meno di un mese fa, dopo uno stallo durato oltre un anno, ed è presieduto da Najib Mikati. Secondo la Banca Mondiale, è una delle tre peggiori crisi che il mondo abbia visto negli ultimi 150 anni. Molti libanesi hanno persino difficoltà a procurarsi ciò di cui hanno più bisogno: il pane, il cui prezzo è in costante aumento proprio a causa della scarsità di carburante. Un tempo il pane costava circa 1.500 lire, l'equivalente di circa 80 centesimi; oggi costa 6mila lire, circa 3,35 euro.