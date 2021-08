Beirut, un anno dall'esplosione del porto. VIDEO

Il 4 agosto del 2020 si verificò la deflagrazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio stoccate da anni nel porto di Beirut. Un terzo degli edifici della capitale furono pesantemente danneggiati costringendo circa 300mila persone ad abbandonare le loro case. I feriti, molti dei quali menomati e sfigurati a vita, sono stati più di seimila. Ad oggi non sono stati individuati i responsabili del tragico incidente

Ricorre oggi il primo anniversario dell'esplosione al porto di Beirut, in Libano. Il 4 agosto 2020 un deposito che conteneva nitrato di ammonio è esploso uccidendo 217 persone, ferendone 7.000 e costringendo 30.000 persone ad abbandonare le proprie case. Nonostante le autorità abbiano promesso indagini veloci, dopo dodici mesi l'inchiesta è ferma, bloccata secondo molti osservatori da veti incrociati per evitare di far emergere responsabilità politiche e amministrative.