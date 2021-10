12/13 ©Ansa

Da sabato la Comunità Valenciana rimarrà senza restrizioni, eccetto l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso. In altre regioni, come la Castiglia e Leon, la Castiglia La Mancia o la Navarra, non ci sono più restrizioni. In altre rimangono in vigore i limiti di capienza e di orari per bar e locali