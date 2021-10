Sassari, sospesa decisione su estradizione di Puigdemont

Per la Corte d'appello si deve attendere la definizione del procedimento pendente relativo all'immunità e alla questione pregiudiziale al vaglio della Corte di Giustizia europea. L’ex presidente catalano ha twittato una foto della targa dell’aula intitolata a Giovanni Falcone: "Da qui non poteva che uscire una decisione giusta"

La corte d'appello di Sassari ha sospeso la decisione sull'estradizione in Spagna dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont che, quindi, è libero di rientrare a Bruxelles. Non è stata accolta la richiesta del partito spagnolo di destra Vox che stamane avrebbe voluto depositare una memoria a favore della richiesta di estradizione. I giudici hanno ritenuto che Vox, presente oggi in aula con due suoi rappresentanti, non fosse legittimato a partecipare al processo.