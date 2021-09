Media spagnoli: "Puigdemont arrestato in Sardegna"

L'ex presidente catalano, Carles Puigdemont, è stato arrestato ad Alghero, in Sardegna, in applicazione del mandato di cattura emesso da Pablo Llarena, giudice del Tribunale Supremo spagnolo. E' quanto ha riportato la testata spagnola "Abc" da fonti giudiziarie, secondo le quali le autorità italiane hanno già notificato l'arresto alla magistratura di Madrid.

Ad Alghero per parteicpare a un evento

A darne notizia sono state diverse testate online, tra cui "El Espanol". Secondo "El Pais", Puigdemont si è recato in Italia per partecipare ad un evento ad Alghero.

Lo scorso 30 luglio il tribunale dell'Unione Europea aveva confermato la revoca dell'immunita' parlamentare per Puigdemont, che è ricercato per sedizione dalle autorità spagnole in merito al tentativo di secessione della Catalogna nel 2017.