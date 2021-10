L'Italia sta davvero rispettando tutte le scadenze del Recovery?

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato con veemenza nella conferenza stampa di presentazione della Nadef che il governo non è mai stato in ritardo sul rispetto degli impegni con l'Unione Europea sul Pnrr ( LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

É davvero così?

Sono 51 gli impegni per il 2021 presenti nel Pnrr, da portare a termine entro il 31 dicembre. Di questi 16 sono già stati realizzati, tra cui anche la riforma della giustizia civile: vale è dire circa il 30 per cento. Ma non c'è solo la scadenza di fine dicembre: alla fine del terzo trimestre (e quindi al 30 settembre) l'Italia doveva ancora approvare 4 decreti ministeri, stando al monitoraggio del governo pubblicato nei giorni scorsi.

Tre del Ministero della Transizione ecologica, effettivamente approvati il 29 settembre e quindi in tempo. E uno del Ministero dello Sviluppo economico, sui criteri di ripartizione di un fondo nato con l'obiettivo di incentivare le imprese guidate da donne. Proprio questo mancherebbe all'appello: non ve ne è traccia sul sito del ministero e l'ufficio stampa del Mise ha confermato a Sky TG24 che la pubblicazione arriverà a giorni, quindi in ritardo rispetto alla scadenza di fine settembre. Il sito di fact-checking Pagella Politica ha tuttavia notato che sul sito dell'ufficio per l'attuazione del programma del governo risulta adottato. Non è dunque chiaro se il decreto sia stato effettivamente approvato oppure no.

Comunque la Commissione europea ha già chiarito che il monitoraggio dei progressi dei paesi nazionali avverrà con un certo grado di flessibilità. Non basterà dunque un singolo decreto, per di più di secondaria importanza, a bloccare lo stanziamento dei fondi del Recovery Fund.