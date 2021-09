Cdm: approvata la Nota di Aggiornamento al Def 2021

Trai i numeri contenuti nel documento, la crescita al +6%, un deficit di due punti inferiore rispetto alle stime di aprile, che scende quindi dall’11,8% al 9,5%, e un debito che resterà al di sotto del 160% Condividi:

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). Presentati alcuni dei numeri, come la crescita al 6%, un deficit di due punti inferiore rispetto alle stime di aprile, che scende quindi dall’11,8% al 9,5% e un debito che resterà al di sotto del 160%. Intanto, in vista della legge di bilancio 2022, cominciano a mettersi sul tavolo alcune proposte di misure.

Debito scende al 153,5%, pil a livelli pre crisi Covid nel 2022 leggi anche Nadef, Superbonus verso proroga a 2023. Crescita 6% e deficit 9,5% Nella bozza, riportata da Ansa, si legge che “il più alto livello di Pil e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest'anno, come previsto nel Def, ma scenda invece al 153,5%, dal 155,6% nel 2020”. Il deficit torna sotto il 10%, riducendo il livello rispetto alle previsioni di primavera. La discesa proseguirà al 149,4% il prossimo anno, al 147,6% nel 2023 e al 146,1% nel 2024. L'indebitamento netto nel 2021 si attesterà al 9,4% (dall'11,8 stimato nel Def). Nel 2022 il deficit sarà al 5,6%, per scendere al 3,9% nel 2023 e avvicinarsi al 3% nel 2024 (3,3%). Quest’anno il Pil si attesterà a +6% e nel 2022 segnerà un +4,7% programmatico, tornendo ai livelli precedenti la crisi Covid, quelli del quarto trimestre del 2019, nel secondo trimestre del prossimo anno. Nello scenario programmatico la crescita del Pil sarà del 2,8% nel 2023 e 1,9% nel 2024, mentre il pieno ritorno ai livelli occupazionali pre-covid si avrà nel 2024.