Stati Uniti, sospesa la legge del Texas sul divieto di aborto

L'Heartbeat Act, entrato in vigore lo scorso settembre, vieta l'interruzione di gravidanza in ogni caso in cui sia possibile sentire il battito cardiaco dell'embrione. Lo Stato repubblicano ha già annunciato che farà ricorso contro lo stop. Nei giorni scorsi migliaia di cittadini avevano protestato contro la norma

In base alla decisione del giudice federale Robert Pitman, i medici texani possono quindi tornare a praticare l’aborto senza il timore di essere denunciati. La norma sospesa, l'Heartbeat Act, era entrata in vigore nello Stato repubblicano lo scorso settembre. È una delle più restrittive in tema di interruzione di gravidanza in tutti gli Stati Uniti: vieta l’aborto in tutti i casi in cui lo staff medico riscontri attività cardiache nell’embrione, solitamente sviluppate intorno alla sesta settimana di gravidanza. Negli scorsi giorni migliaia di cittadini statunitensi erano scesi in strada, radunandosi anche di fronte alla Corte Suprema a Washington DC, per protestare contro quella che ritenevano essere una legge anticostituzionale.