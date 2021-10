Mappa Ecdc, in Italia la Calabria è l'unica regione in rosso

Migliora il quadro epidemiologico in Italia, come dimostra l'aggiornamento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che fotografa quali sono le regioni a maggior rischio Covid-19. Sicilia e Basilicata passano dal rosso all'arancione. Sardegna, Abruzzo e Liguria diventano verdi. In miglioramento anche Spagna e Francia, quasi tutta in rosso la Germania. Rosso scuro per Slovenia, Estonia, alcune zone della Romania e Lituania. Appello dell'Ecdc: "Senza vaccini restrizioni fino a novembre"