Irlanda, No Vax italiano convince malato Covid a uscire da ospedale

“Qui ti uccideranno, mettiti i pantaloni e vieni via con me. Andiamo a casa. Sei al sicuro”. Antonio Mureddu, di origini sarde ma trasferitosi da tempo in Irlanda, si riprende con lo smartphone mentre fa uscire l’amico Joe McCarron dal Letterkenny University Hospital. I medici provano a fermarlo. “Guardi che così mette a rischio la sua vita” gli dicono. Ma lui riesce a convincere l’amico, ricoverato per una crisi respiratoria, a seguirlo (CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA ).

La notizia sui giornali irlandesi

Ha provocato vasta eco in Irlanda la notizia, che ha originato un’indagine di polizia, dell’attivista italiano Antonio Mureddu, alias “Gravegliu”, no-vax di estrema destra che ha fatto uscire da un ospedale un paziente Covid. Il 14 settembre Mureddu, proprietario di un ristorante nella contea di Galway con una lunga storia di attivismo cospiratorio e di estrema destra, è entrato al Letterkenny University Hospital con l’obiettivo di riportare a casa l’amico. Con in mano uno smartphone e con la mascherina sotto il mento, Mureddu aveva convinto l’anziano a rifiutare le cure e lasciare l’ospedale nonostante i medici gli consigliassero l’esatto opposto: "Ha il diritto di decidere, ma non credo che quello che tu stai dicendo sia giusto. Fa fatica a respirare, vogliamo che resti qui per aiutarlo". Joe McCarron, 67 anni, ex dj e personaggio pubblico nella contea di Donegal, è morto pochi giorni dopo.