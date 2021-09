Zagabria, padre uccide i tre figli piccoli e poi tenta il suicidio

I corpi senza vita di tre bambini sono stati trovati nella mattina del 25 settembre in un appartamento alla periferia di Zagabria. I tre erano fratelli - due gemelli di sette anni e uno altro bimbo di quattro - e sarebbero morti per strangolamento. L'autore del triplice omicidio sarebbe il padre, trovato nell'appartamento in stato confusionale e intenzionato a togliersi la vita. Si tratterebbe di un cittadino austriaco che vive e lavora nella capitale croata.

Il messaggio su Facebook del padre

Nel post il manager austriaco ha scritto di "non avere le forze per andare avanti", accusando di fatto la ex moglie e madre dei loro tre bambini "di essere cattiva" con la sua nuova compagna, "amore della vita, che per questa ragione lo aveva lasciato", aggiungendo poi "di non avere più soldi". L'uomo è stato trasportato in ospedale e, stando ai media locali, è in condizioni stabili.