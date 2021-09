Somalia, otto vittime in un attentato a Mogadiscio

Un'autobomba è esplosa contro un posto di blocco non lontano dal palazzo presidenziale. A rivendicare l'attacco il gruppo jihadista di Al-Shabaab

E’ di 8 morti il bilancio di un attentato a Mogadiscio in Somalia , rivendicato dai jihadisti del gruppo di al-Shabaab. A confermarlo è stato il commissario distrettuale di Hamar Jajab, dove è avvenuto l'attacco, che ha sottolineato: "Le vittime sono in gran parte civili e ci sono anche dei feriti il cui numero stiamo verificando".

La dinamica dell'attentato

La potente esplosione è avvenuta in tarda mattinata a un posto di blocco situato a circa un chilometro da "Villa Somalia", il palazzo presidenziale. Un testimone ha riferito che il veicolo è esploso mentre veniva controllato da guardie della postazione. "Questa macchina è stata fermata dalle guardie di sicurezza e l'esplosione è avvenuta quando c'erano diverse altre auto e persone che passavano in una strada vicina", ha detto il testimone affermando di aver "visto i feriti e i morti mentre venivano portati via".