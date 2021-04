Somalia, kamikaze in sala da tè per ragazzi a Mogadiscio: sei morti

Respinti attacchi Al-Shabaab a 2 basi militari

In mattinata, terroristi di Al-Shabaab hanno attaccato due importanti basi militari nel Paese, facendo esplodere in entrambi i casi un'autobomba prima di dare l'assalto a piedi con le armi in pugno. Alcuni testimoni dell'esercito somalo hanno affermato che gli assalti sono stati respinti. Non è ancora noto il numero delle vittime. Gli attacchi sono avvenuti nella regione meridionale di Lower Shabelle, rispettivamente presso le cittadine di Awdheeglee e di Bariire, distanti fra loro una trentina di chilometri. "Gli aggressori hanno tentato di attaccare, ma grazie ai nostri coraggiosi soldati che conoscevano i loro trucchi, i militanti sono stati sconfitti. I loro cadaveri e feriti giacciono tutto intorno", ha dichiarato ai giornalisti il comandante militare, gen. Odowa Yusuf Rage, riservandosi di fornire ulteriori dettagli in seguito. "Le nostre forze stanno ancora inseguendo il resto degli assalitori. L'esercito somalo è in controllo di entrambe le basi", ha aggiunto il dirigente militare somalo. Testimoni oculari presso la base di Awdheegle, la più grande delle due attaccate, ha detto che i militari hanno avuto ragione dei miliziani jihadisti dopo circa un'ora di combattimento e che gli Shabaab hanno usato un veicolo imbottito di esplosivo che non è riuscito a entrare nella base ed è stato fatto esplodere all'esterno. I testimoni affermano di aver visto i corpi di molti jihadisti stesi a terra.