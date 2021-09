Eruzione vulcano Canarie, lava inghiottisce parte di un paesino. VIDEO

Case inghiottite dalla lava, la corsa di persone in fuga che tentano di salvare il salvabile. Sono da panorama apocalittico le immagini che documentano l'attività del vulcano Cumbre Vieja che è in eruzione da domenica sull'isola di La Palma, alle Canarie (QUI LE FOTO). La lava ha letteralmente travolto parte del nucleo urbano di Todoque, un paesino di 1.200 abitanti che sono già stati evacuati. Diverse abitazioni sono state letteralmente travolte e distrutte dal materiale vulcanico, mentre dal cielo piovevano ceneri. "Non si può fare niente", ha dichiarato sconsolato il presidente regionale delle Canarie, Angel Victor Torres. "La lava inghiottisce le case come se fossero di carta", ha dichiarato all'agenzia Efe una donna che vive nella zona e che spera che la propria abitazione rimanga intatta. Gradualmente la lava fuoriuscita dal vulcano Cumbre Vieja a La Palma, continua la lenta discesa verso la costa. Le autorità spagnole di stanza alle Canarie hanno ordinato nuove evacuazioni ritenendo che un terzo punto eruttivo stia interessando la zona di Tacande e che l'attività eruttiva potrebbe durare delle settimane o mesi. Questo a causa della presenza di un secondo serbatoio di magma situato da 20 a 30 chilometri sotto la superficie del Cumbre Vieja