11/12 ©Ansa

Per "conoscere da vicino la situazione", il premier spagnolo, Pedro Sánchez, si è messo velocemente in viaggio per le Canarie ed è arrivato sull'isola per seguire da vicino l'emergenza. “Posticipiamo il viaggio negli Stati Uniti per assistere all'assemblea generale dell'Onu", ha scritto su Twitter