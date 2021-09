11/18 ©Ansa

Paulin ha detto che non è stato facile ottenere l'autorizzazione per compiere la traversata e che ha deciso di farla per "far vivere il patrimonio culturale". Ha compiuto l'impresa, infatti, per celebrare l'annuale Giornata del patrimonio francese, quando le persone sono invitate a visitare edifici e monumenti che di solito sono chiusi al pubblico