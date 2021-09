Afghanistan, talebani riaprono scuole. Ma solo per studenti maschi

Le elementari, le medie e le superiori non ammetteranno alunne. Nelle stesse ore il ministero per gli Affari Femminili è stato chiuso. Al suo posto, a Kabul, è tornato il ministero per la Prevenzione del Vizio già noto durante il passato regime per l'imposizione di rigide regole religiose Condividi:

Scuole riaperte, ma solo per i maschi. Ministero per gli Affari Femminili chiuso e sostituito da un dipartimento per l'imposizione di rigide regole religiose. In Afghanistan, i talebani, pur promettendo di governare in modo più moderato rispetto al passato, stanno continuando a negare una serie di diritti, anche quelli fondamentali, alle donne.

Le scuole riaperte solo per gli studenti maschi leggi anche Afghanistan, rissa tra talebani per il potere. Ma Baradar smentisce Il ministero dell'Educazione dei talebani ha annunciato la riapertura da domani delle scuole primaria, media e superiore "solo per gli studenti maschi". La nota, pubblicata su Facebook, si rivolge agli allievi di istituti pubblici e privati e ai soli insegnanti uomini, mentre non c'è alcun riferimento alla riapertura delle scuole per le bambine e le ragazze. Questo annuncio "è contrario a ciò che avevano detto finora e contraddice il primo verso del nostro Profeta, che è rivolto sia ai ragazzi che alle ragazze", ha commentato su Twitter l'ex vicepresidente del Parlamento afgano, Fawzia Koofi, nota attivista per i diritti delle donne.



La chiusura del ministero per gli Affari Femminili leggi anche Afghanistan, 007 Usa: Al Qaeda può tornare in 12-24 mesi Notizia che fa il paio con la chiusura del ministero per gli Affari Femminili. Sull'edificio di Kabul che ospitava il dicastero, gli operai sono stati visti sollevare l'insegna del Ministero per la Promozione della Virtù la Prevenzione del Vizio. Su Twitter sono apparsi numerosi post che mostrano le ormai ex dipendenti del ministero protestare fuori dall'edificio contro il loro licenziamento. Nessun funzionario dei talebani ha risposto a richieste di commento al riguardo. Il ritorno del ministero per la Prevenzione del Vizio Durante il primo regime dei talebani, durato dal 1996 al 2001, le donne erano escluse quasi del tutto dalla vita pubblica e non potevano lasciare l'abitazione senza essere accompagnate da un parente maschio. Chi era sorpresa a camminare per strada da sola veniva frustata dagli agenti del redivivo ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, responsabili dell'applicazione della rigidissima interpretazione dell’Islam dei talebani, la quale prevedeva, tra le altre cose, l’obbligo di partecipare alle preghiere e il divieto di tagliarsi la barba.