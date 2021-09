Afghanistan, rissa tra talebani per il potere: “Baradar in ospedale”

Secondo diversi media, è scontro aperto per la gestione del potere. Il mullah è assente da giorni dagli incontri internazionali del governo ad interim. Il vicepremier, capo della delegazione che aveva negoziato a Doha gli accordi con gli Stati Uniti, sarebbe ricoverato a Kandahar dopo essere rimasto ferito la scorsa settimana in uno scontro fisico con alcuni membri della rete Haqqani Condividi:

È scontro aperto tra i talebani per la gestione del potere in Afghanistan. Dopo giorni di indiscrezioni e smentite sulle sue condizioni di salute, emergono nuove ricostruzioni sull'assenza da Kabul del mullah Abdul Ghani Baradar (CHI È), che ha disertato i primi incontri internazionali del governo ad interim. Il vicepremier, capo della delegazione che aveva negoziato a Doha gli accordi con gli Stati Uniti, sarebbe ricoverato nella roccaforte talebana di Kandahar dopo essere rimasto ferito la scorsa settimana in uno scontro fisico con alcuni membri della rete Haqqani, fortemente legata ai servizi pakistani e storicamente vicina ad Al Qaeda (007 USA: AL QAEDA PUÒ TORNARE IN 12-24 MESI). Sarebbe questa, secondo fonti della famiglia citate dal Pashtun Times, la ragione della sua scomparsa dalla scena pubblica.

Fonti parlano di una rissa leggi anche Chi è Baradar, il nuovo leader dei talebani in Afghanistan Fonti informate citate dalla Bbc parlano di un "duro scambio" verbale, degenerato in una vera e propria rissa tra le sale del palazzo presidenziale per divergenze sulla gestione del potere. In ospedale, Baradar si ritroverebbe di fatto sotto sorveglianza, sottoposto alla "protezione del Pakistan", mentre "i familiari non sono ancora autorizzati a vederlo". Un clima di tensione e incertezza testimoniato anche dall'intervento pubblico del portavoce del gruppo jihadista, Suhail Shaheen, per smentire le voci sull'uccisione del vicepremier, oltre che sul suo ferimento. Dal canto suo, riferisce il network indiano Republic, Baradar avrebbe cercato di fare sponda con gli interlocutori internazionali, contattando il Qatar per denunciare il rischio di rottura delle intese di Doha a causa della linea intransigente degli Haqqani. Un messaggio che sarebbe stato trasmesso anche all'amministrazione Usa.