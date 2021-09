2/18 ©Ansa

A spiegare le ragioni dell'inclusione di Draghi è Janet Yellen: "Gli Stati Uniti sono grati di avere Mario di nuovo come partner", scrive l’ex presidente della Federal Reserve e attuale Segretario al Tesoro americano. Che poi ricorda il “Whatever it takes”: “I discorsi dei banchieri centrali in genere non sono molto citabili o stimolanti, ma le osservazioni del luglio 2012 di Mario Draghi a Londra sono state un’eccezione. Ha dichiarato notoriamente che la Banca centrale europea avrebbe ‘fatto tutto il necessario per salvare l’euro’, cosa che, ovviamente, ha fatto”

