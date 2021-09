Guinea, tentativo colpo di Stato. I golpisti: "Catturato presidente"

In un video inviato all'Afp i ribelli dicono di aver "dissolto" le istituzioni. Spari ed soldati nella capitale. Secondo testimoni i militari hanno occupato la città e invitato le persone a non uscire di casa

Secondo alcuni media internazionali in Guinea sarebbe in corso un colpo di Stato. Presunti golpisti affermano di aver "catturato" il presidente Alpha Condè e "dissolto" le istituzioni in un video inviato all'Afp. Spari e raffiche di mitra erano stati uditi nelle strade di Conacry, capitale del Paese, e molti testimoni hanno riferito di una nutrita presenza di militari nel centro della città che invitano la gente a tornare a casa e a non uscire dalle loro abitazioni. Il ministero della Difesa ha assicurato però di aver respinto il loro attacco al palazzo presidenziale.

I presunti golpisti: "Chiuderemo le frontiere terresti e aeree"

Nel video inviato a Afp uno dei presunti golpisti, che appare in divisa e armato, afferma: "Abbiamo deciso, dopo aver catturato il presidente, che attualmente è con noi, di sciogliere la Costituzione in vigore, di sciogliere le istituzioni. Abbiamo deciso anche di sciogliere il governo e di chiudere le frontiere terrestri e aeree". La rivendicazione è stata ampiamente condivisa sui social ma non e' stata trasmessa dalla televisione nazionale. I presunti golpisti hanno anche diffuso un video di Condè, in cui il presidente appare seduto su un divano in jeans e maglietta e si rifiuta di rispondere alla domanda se sia stato maltrattato. In un comunicato, il ministero della Difesa ha assicurato che "gli insorti hanno seminato il panico" a Conakry prima di dirigersi verso il palazzo presidenziale, ma che sono stati poi respinti dalla "guardia presidenziale, sostenuta dalle forze di difesa e dalle forze di sicurezza".