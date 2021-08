Ikram Nazih è stata liberata. Di Maio: grazie a diplomazia e Amendola

Lo ha confermato la Farnesina. La ragazza italo-marocchina era stata condannata per offese contro la religione per aver condiviso una vignetta satirica su Facebook nel 2019

