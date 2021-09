Afghanistan, Talebani pronti ad annunciare il nuovo governo

Secondo un'analista citato da Tolo News, il nuovo esecutivo potrebbe avere molti ministri tecnici. Intanto un attacco suicida si è verificato vicino al confine tra Afghanistan e Pakistan: almeno tre le vittime e 20 i feriti. È stato rivendicato dal Ttp, la costola pachistana dei talebani. Di Maio annuncia che per ricollocare l'ambasciata italiana si pensa a Doha, in Qatar

Condividi:

Almeno tre membri delle forze di sicurezza pachistane sono rimasti uccisi e altre 20 persone ferite in un attacco suicida, rivendicato dai talebani pachistani del Ttp, non lontano dal confine afghano a un posto di blocco a Quetta, nel Beluchistan, nell'ovest del Pakistan. Lo fa sapere la polizia pachistana. Da parte sua Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp) ha dichiarato: "Un nostro combattente con indosso un corpetto esplosivo ha colpito un posto di blocco della polizia di frontiera a bordo di un veicolo riempito di esplosivo". Intanto a Kabul si continua a lavorare al governo del nuovo Emirato islamico: i talebani sarebbero pronti ad annunciare il nuovo esecutivo, dopo tre settimane di gestazione. Per ricollocare l'ambasciata italiana si pensa a Doha, in Qatar, ha spiegato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, secondo cui in Afghanistan "mancano le condizioni". Dopo giorni di intensi combattimenti ieri i talebani sono entrati ieri anche nella valle del Panshir, ultima sacca di resistenza in Afghanistan (LO SPECIALE). I ribelli non rinunciano però ancora alla lotta.



I talebani pronti ad annunciare il nuovo governo approfondimento Afghanistan, il ritiro degli Usa dopo vent'anni di guerra. LE TAPPE Secondo Inamullah Samangani, membro della commissione culturale talebana, citato da Tolo News, i talebani sono pronti ad annunciare il loro nuovo governo, dopo tre settimane di gestazione. L'annuncio potrebbe arrivare a breve. Tolo News rileva come non ci siano indiscrezioni sulla composizione dell'esecutivo. Ma secondo un analista afghano, Syed Ishaq Gilani, citato dall'emittente, "ci saranno decine di ministeri tecnici e ad occuparli dovrebbero essere dei tecnici competenti". Secondo Gilani, inoltre, i talebani "dovranno prendere in considerazione la democrazia nel futuro sistema politico". I talebani penetrano nella valle del Panshir I combattenti talebani stanno penetrando in profondità nella valle del Panshir, l'ultimo baluardo della resistenza in Afghanistan: resistenza che fatica a tenere le proprie posizioni, mentre in molti fuggono dai villaggi, innescando una potenziale crisi umanitaria. Secondo fonti locali i jihadisti, ormai dotati di armi moderne confiscate all'ex esercito esercito regolare afghano e di unità di élite, avrebbero conquistato nuovi distretti nella valle. Ali Maisam Nazary, portavoce della resistenza ma che non si trova nella valle, afferma che i miliziani che combattono i talebani "non cederanno mai", mentre l'ex vicepresidente Amrullah Saleh, che è al fianco di Ahmed Massoud - figlio del "Leone del Panshir", Ahmed Shah Massoud, ucciso dai talebani nel 2001 -, constata che la situazione è difficile per la resistenza e parla del rischio di una "crisi umanitaria su larga scala" innescata dalle migliaia di abitanti del Panshir "sfollati dall'avanzata talebana". Emergency: “I Talebani finora non hanno interferito” Fino a ieri i distretti della valle caduti nelle mani degli Studenti del Corano erano almeno quattro. L'unica certezza è che sono arrivati fino al villaggio di Anabah, a 25 km dall'ingresso meridionale della valle del Panshir, che è lunga 115 km. Ad Anabah sorge l'ospedale di Emergency: finora i Talebani "non hanno interferito con le attività di Emergency", scrive l'ong, che aggiunge tuttavia che "molte persone hanno lasciato i loro villaggi negli ultimi giorni".