9/11 Stories, Whelan (NYCB): tornare a danzare, una necessità

"Esibirci dopo l'11 settembre è stato un modo per dire alla nostra comunità che, attraverso la danza, potevamo aiutarci a vicenda a superare un momento così difficile per l'America". La storica Principal del New York City Ballet ricorda a tutti noi come l'arte tersicorea sia la compagna gentile che ascolta e aiuta ad affrontare gli istanti che cambieranno per sempre la nostra vita

Non ricordo quante volte ho visto il tutorial di Wendy Whelan mentre preparava le sue punte prima di ogni spettacolo, ho perso il conto. Vederla, in tutta la sua grazia, preparare diligentemente lo strumento con cui si esibiva e notare la sua concentrazione e passione prima di ogni spettacolo era sempre fonte di ispirazione. Bella, espressiva, profonda: anche attraverso i video che trovavo in rete leggevo nei suoi occhi il fuoco della passione per l'arte della danza. Wendy Whelan è il volto, ma soprattutto il cuore e l'anima del New York City Ballet: per 30 anni lei ha rappresentato la compagnia ed ora ne è Associate Artistic Director. Michail Baryshnikov l'ha definita "la più importante ballerina contemporanea". E quando glielo ricordo, durante la nostra intervista, lei si ferma qualche istante e dice: ma è successo molto tempo fa, ora non danzo più, non sono più la persona di allora. Guardo al mio ruolo di Direttore Artistico e a quello che posso dare alla Compagnia, non al passato". Ed è la stessa cosa che mi ha detto parlando di quanto successo l'11 settembre: "Come danzatori sentivamo la necessità di tornare in sala e ad esibirci. Dovevamo superare i momenti passati e guardare avanti, per il nostro bene e per quello della nostra comunità".

approfondimento

9/11 Stories, Brantley: raccontare teatro dopo 11 settembre un dono

Grazie mille per essere qui con noi oggi e per condividere la sua storia su come l'arte e il balletto possono guarire un Paese – e non solo – dopo eventi tragici come quello che abbiamo vissuto 20 anni fa. Dopo l'11 settembre è stato difficile per lei tornare sul palco del New York City Ballet?

L'11 settembre ero infortunata, la compagnia era in tournée in Italia. Quando sono tornata abbiamo solo cercato di capire come poter ricominciare. Non è stato difficile tornare sul palco, sembrava una sorta di necessità per la comunità. Come artisti sappiamo cosa facciamo e perché lo facciamo, dovevamo stare vicini ai cittadini ed aiutare a guarire la nostra comunità.

"New beginnings": la resilienza della Grande Mela espressa attraverso la danza del New York City Ballet

Il New York City Ballet nel 2013 ha pubblicato uno straordinario balletto chiamato "New beginnings" con il tenero pas de deux di Christopher Wheldon intitolato "After the rain". Pensa che la danza possa davvero dare la bellezza di cui il mondo ha bisogno in questo momento?

Oh sì! Il mondo ha bisogno di quanta più bellezza possiamo dargli. Il balletto è una di quelle forme d'arte. Ci è stato negato di danzare durante il Covid come ci sono state negate tante altre cose, e ora non vediamo l'ora di tornare perché sappiamo quanto bene possa fare la danza alle persone.