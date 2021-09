9/11 Stories, Bernstein: "Broadway simbolo di NYC, doveva riaprire"

Il 13 settembre 2001, a soli due giorni dagli attacchi al World Trade Center, a New York riaprono i teatri di Broadway. La decisione viene presa da Rudy Giuliani, sindaco di New York, dopo aver consultato Jed Bernstein, presidente della League of Broadway Theatres and Producers. "Una decisione giusta, forse azzardata, ma da prendere: Broadway è un simbolo iconico di NYC e, se spegni le sue luci, è come lasciare al buio tutta la metropoli. L'economia di New York dipende anche dai musical", ci ha detto Bernstein

Visitare New York significa immergersi in esperienze pressoché iconiche. E se nella Big Apple non si va almeno una volta a vedere un musical o una pièce teatrale, vuol dire non aver vissuto la città al meglio. Broadway, the one and only, è solo a New York. L'arte che si respira lì non si trova da nessun'altra parte al mondo. Broadway è New York, e New York è anche Broadway. E a 48 ore dalle tragedia dell'11 settembre, Rudy Giuliani decide di far ripartire proprio quei teatri, gli unici in grado di ridare un po' di speranza alla città, perennemente illuminata dalle loro luci. C'è chi ha guardato a questa scelta come un azzardo, ma anche chi ha visto un segnale di speranza, da cui ripartire. Il teatro è gioia, ti fa compagnia ed è il compagno fedele che sta sempre al tuo fianco, nei momenti belli ma soprattutto quelli brutti. Ecco perché ripartire dall'arte ha fatto bene alla città e ai newyorkesi. Ne abbiamo parlato con Jed Bernstein che, nel 2001, era Presidente della League of Broadway Theatres and Producers e che, insieme al sindaco, ha riaperto i teatri della Big Apple.

Ecco cosa ci ha raccontato:

Penso sia stata un'ottima decisione riaprire Broadway perché è, da sempre, un simbolo iconico della città di New York, ed era molto importante inviare un messaggio al mondo che The Big Apple ce l'avrebbe fatta. E anche in senso pratico, l'economia di New York è così legata al turismo e Broadway è la più grande attrazione turistica di New York City. Sapevamo che le persone avrebbero avuto pausa a viaggiare nei primi giorni dopo gli attacchi, ma volevamo comunque assicurarci che New York fosse in grado di accoglierle quando sarebbero state pronte a viaggiare di nuovo.