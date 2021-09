3/10 ©Ansa

Nel solo New Jersey, ha detto il governatore Phil Murphy, in 23 hanno perso la vita: si tratta soprattutto di persone sorprese dall’acqua mentre si trovavano in auto. Tra le altre vittime, 16 nello Stato di New York, tre nel sobborgo di Westchester e altre tre vicino a Filadelfia, in Pennsylvania. Ha perso la vita anche un giovane poliziotto del Connecticut (nella foto, New York)

L'uragano Ida arriva a New York, cascate d'acqua nella metropolitana