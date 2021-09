L'uragano Ida arriva a New York, cascate d'acqua nella metropolitana

La coda dell'uragano è arrivata a New York e la città è flagellata dalla forte pioggia. A pagarne le conseguenze è anche la metropolitana della Grande Mela, in cui molte stazioni si sono allagate

La coda dell'uragano Ida è arrivata a New York e la città è flagellata dalla forte pioggia. A pagarne le conseguenze è anche la metropolitana della Grande Mela, in cui molte stazioni si sono allagate. Nel video ripreso da un passeggero e diffuso da Storyful, si vede un treno arrivare alla stazione di Jefferson Street nel Brooklyn e finire sotto una cascata di acqua. L'autore del video ha raccontato: "Sono rimasto stupito dal fatto che il treno ha aperto le porte e ancora di più dal fatto che dei passeggeri sono scesi dal treno". A causa delle inondazioni nella rete metropolitana, si sono rese necessario delle operazioni di evacuazione per mettere in sicurezza i passeggeri.