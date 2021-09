1/15 ©IPA/Fotogramma

L’ex uragano Ida, ora tempesta, continua a flagellare gli Stati Uniti. A New York il governatore Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre una persona - riporta Sky News - è morta annegata nel New Jersey in seguito alle inondazioni

