Afghanistan, la direttrice d’orchestra Negin Khpalwak lascia il Paese

Negin Khpalwak, la prima direttrice d’orchestra dell’Afghanistan, ha lasciato il Paese: tre giorni fa è stata evacuata da Kabul. Nata nel 1997, cresciuta nel villaggio di Shinegar, nella provincia afghana di Kunar, ha imparato l’inglese ascoltando cassette e cd, diventando anche interprete per i soldati americani. Il padre la portò a Kabul per studiare. A 13 anni, un’insegnante di pianoforte italiana che lavorava all’Istituto di musica le aprì le porte di un nuovo mondo che non conosceva. I suoi zii giurarono che l’avrebbero uccisa. Solo dopo anni hanno accettato la sua scelta di vita (GLI AGGIORNAMENTI SULL'AFGHANISTAN LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).