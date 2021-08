13/15 ©Getty

"Quando un gruppo armato mette le mani su armi di fabbricazione americana, è una specie di status symbol. È una vittoria psicologica", ha analizzato Elias Yousif, vicedirettore del Security Assistance Monitor del Center for International Policy. Secondo Yousif, la principale fonte di preoccupazione in merito all'arsenale militare nelle mani dei talebani riguarda l'ingente quantità di piccole armi in circolazione in Afghanistan