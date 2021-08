In diversi Paesi si mettono in atto nuove misure per arginare l'aumento dei contagi causato dalla variante Delta. In Cina torna l'obbligo di mascherina all'aperto. Provvedimento analogo anche in Italia, in Sicilia, con un'ordinanza del presidente Musumeci. In Israele Green Pass esteso fino ai 3 anni, continua il lockdown a Sydney e nel Nuovo Galles del Sud