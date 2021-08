Covid Sicilia, da oggi green pass per l'accesso ai pubblici uffici

Ieri il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha firmato un'ordinanza che, tra l'altro, vieta l'ingresso negli uffici pubblici alle persone prive del Gren Pass. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN SICILIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

L'ordinanza di Musumeci

Solamente chi è in possesso del Green Pass potrà accedere fisicamente agli uffici pubblici in Sicilia. Chi non è vaccinato, spiega l'ordinanza, dovrà utilizzare esclusivamente la modalità telematica. Inoltre, da oggi al 16 agosto i sindaci della Sicilia provvedono a disporre misure di contenimento quali il divieto di falò in spiaggia e di assembramento, l'obbligo di mascherine nei luoghi turistici particolarmente frequentati. Mentre a compleanni, matrimoni, lauree e feste private si potrà partecipare solo con tampone effettuato nei due giorni precedenti, a eccezione di chi ha completato il ciclo vaccinale. Inoltre, da oggi al 23 agosto è istituita la "zona ad alto rischio" a Rosolini, in provincia di Siracusa.