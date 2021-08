9/10 ©Ansa

Ed è allarme anche in Giappone dove sono previste piogge violente che potrebbero arrecare danni sul territorio che non si vedono da diversi decenni. L'Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha innalzato al massimo livello l'allerta per la popolazione della città di Hiroshima nella mattinata di venerdì e ha emesso un ordine di evacuazione non vincolante per quasi 70.000 persone. Nelle prime ore del giorno sull'intera prefettura omonima si sono già riversati fino a 170 millimetri di acqua