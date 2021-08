Olimpiadi, medaglia d'oro morsa da un sindaco: sarà sostituita

Nel corso di un incontro con una giocatrice della Nazionale giapponese di softball, il primo cittadino di Nagoya aveva addentato l'onorificenza, non rispettando i protocolli anti-Covid. Criticato per il suo comportamento, si è poi scusato

La medaglia d'oro vinta dalla giocatrice giapponese di softball Miu Goto è stata addentata dal sindaco della città di Nagoya, Takashi Kawamura, e per questo verrà sostituita. Lo anticipano i media nipponici, citando le discussioni tra il comitato organizzatore locale (Joc) e la stessa atleta, che ha accettato. Nel corso dell'incontro dello scorso 4 agosto con la campionessa olimpica, Kawamura si era tolto la mascherina e aveva morso la medaglia per una serie di scatti fotografici, venendo pesantemente criticato per il comportamento.