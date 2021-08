Usa, Senato approva piano investimenti Biden da 1.200 miliardi

Una grande vittoria, dunque, per il presidente democratico e una sconfitta per il suo predecessore, Donald Trump, che si è opposto fino all'ultimo. "Grandi notizie, gente: l'accordo bipartisan sulle infrastrutture è ufficialmente passato al Senato", ha esultato su Twitter il presidente Biden. "Spero che il Congresso lo mandi alla mia scrivania il prima possibile per poter continuare il nostro lavoro di ricostruzione".

I dettagli del piano

Il piano (decisamente ridimensionato negli obiettivi rispetto alla proposta iniziale della Casa Bianca che prevedeva investimenti per 2.300 miliardi di dollari) prevede investimenti per 65 miliardi di dollari per espandere la banda larga consentendo l'accesso ai 30 milioni di americani che vivono nelle cosiddette "aree bianche". 110 miliardi andranno alla rete stradale e autostradale. L'amministrazione federale ha deciso di stanziare 40 miliardi per la ristrutturazione delle reti viarie e 16 miliardi per la realizzazione di maxi-progetti. Altri 39 miliardi saranno dedicati al trasporto pubblico, mentre ad Amtrak, il principale operatore ferroviario, saranno destinati 66 miliardi di dollari sia per l'alta velocità che per il potenziamento dei servizi. A porti (17 miliardi) e aeroporti (25 miliardi) andranno invece 42 miliardi di dollari. Allo sviluppo dell'auto elettrica saranno devoluti 7 miliardi. Prevista la creazione di 500mila stazioni di ricarica.