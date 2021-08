Incendi, fuoco assedia Mediterraneo: allarme anche in Grecia e Turchia

I roghi, che in questi giorni stanno devastando anche alcune zone d’Italia, divampano e provocano vittime anche in questi due Paesi. In Turchia, dove il bilancio è di sette morti e oltre 500 persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, i turisti sono stati evacuati dalle barche della Guardia costiera e diportisti civili. Si lotta contro gli incendi anche in Grecia: sono aumentate a otto le persone rimaste ferite nel fronte di fuoco che avanza nel nordovest del Peloponneso