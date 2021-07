Incendi, 800 interventi. In Sicilia chiesta mobilitazione nazionale

1/10 ©Ansa

L’Italia continua a bruciare, soprattutto nelle regioni meridionali. Sono oltre 800 gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco per domare incendi boschivi nelle ultime 24 ore: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania

Incendi in Sicilia, Nasa fotografa colonna di fumo nel Palermitano