Incendi in Sardegna, la Procura apre un'inchiesta

La Sardegna brucia ancora, per il sesto giorno consecutivo. La situazione ora è sotto controllo, ma le fiamme che hanno attraversato l’Oristanese hanno lasciato traccia del loro passaggio ( LE FOTO ). La conta dei danni è appena iniziata ma si parla di oltre 20mila ettari bruciati. La Sardegna è ferita, devastati il Montiferru, la Planargia, il Marghine. E ora si indaga sulle cause. La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di incendio colposo aggravato. Al momento, non ci sono indagati.

Incendio colposo aggravato

vedi anche

Incendi in Sardegna, i video della devastazione

L'inchiesta aperta dalla Procura di Oristano per incendio boschivo colposo (LE IMMAGINI) aggravato dal rischio per gli edifici e dal danno grave persistente all'ambiente si focalizza soprattutto sul rogo principale, quello partito venerdì 23 luglio dall'auto parcheggiata lungo la provinciale 15, all'altezza di Bonarcado. Un focolaio iniziale che ha divorato 20 ettari di terreno ma che inizialmente sarebbe stato spento, ma poi a causa del forte vento di scirocco e per le alte temperature ha ripreso vigore allargandosi su tutto il Montiferru, spostandosi per oltre 50 chilometri. L'incendio sarebbe quindi di natura accidentale, anche se bisognerà stabilire come l'auto abbia preso fuoco e soprattutto capire come e percheé n incendio, inizialmente domato, si sia riacceso con tanta violenza