Incendi, bonificata zona Riserva Dannunziana e Pescara sud

È sotto controllo la situazione nella zona di Pescara sud, interessata ieri da un incendio che ha devastato la Riserva Pineta Dannunziana, polmone verde della città. Nella notte i vigili del fuoco hanno bonificato e sorvegliato l'intera area con diverse squadre, spegnendo sul nascere qualche piccolo focolaio che si era riattivato. In provincia, però, è ancora emergenza: ai roghi già in corso, come quello più problematico di Farindola, se ne sono aggiunti altri a Montebello di Bertona, Castiglione a Casauria e Città Sant'Angelo.

Zona della Riserva Dannunziana e Pescara sud bonificata leggi anche Incendio a Pescara: brucia la Pineta dannunziana La bonifica nella zona della Riserva Dannunziana e Pescara sud è andata avanti per tutta la notte. Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile hanno presidiato l'area per monitorare eventuali focolai ed evitare che il rogo riprendesse. Intanto, sono arrivate le colonne mobili dei vigili del fuoco partite da Toscana e Lazio per supportare i colleghi abruzzesi, alle prese con un'emergenza senza precedenti. A Pescara, dopo la giornata drammatica di ieri - 15 focolai in più punti della zona sud, con le fiamme che hanno raggiunto anche la spiaggia - all’alba si è svuotato il PalaBecci del Porto Turistico, dove era stato allestito un posto medico avanzato e un punto di prima accoglienza: le persone stanno gradualmente rientrando nelle case. Come riferito dalle forze dell'ordine, ieri erano state evacuate un centinaio di persone oltre a lidi balneari e a una casa di riposo. Oltre 30 quelle finite in pronto soccorso per delle lievi intossicazioni. È anche iniziata la conta dei danni, mentre si indaga per far luce sulle cause del rogo e la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti.

Ancora roghi nella provincia Se la situazione in città è sotto controllo, è ancora emergenza nella provincia. Altri uomini e mezzi dei vigili del fuoco lavorano per domare dei roghi nelle zone di Farindola (già interessata ieri da un vasto incendio), Montebello di Bertona, Castiglione a Casauria e Città Sant'Angelo.