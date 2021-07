Usa Weekly News, Biden scherza con Tom Brady (ma cala in popolarità)

15/18 Twitter Jill Biden

Jill Biden alle Olimpiadi di Tokyo – La First Lady Jill Biden è volata a Tokyo per seguire sul posto gli atleti statunitensi, a cui non ha mancato di dare il suo sostegno. In alcune foto pubblicate sui suoi profili social, Madam FLOTUS ha salutato, in primis virtualmente, alcuni membri del Team USA per fare loro il più grande in bocca al lupo per le gare