Gasdotto Nord Stream 2, accordo tra Usa e Germania. Kiev: una minaccia

Gli Stati Uniti e la Germania, con una dichiarazione congiunta, hanno annunciato l'accordo per il completamente del gasdotto russo Nord Stream 2. La Germania, inoltre, si è impegnata ad agire se la Russia userà il gasdotto come arma contro l'Ucraina. "Respingeremo ogni aggressione e ogni attività maligna russa in Ucraina", si legge nella dichiarazione. Ma da Kiev e Varsavia sono arrivate subito critiche. “Una tale decisione crea ulteriori minacce politiche, militari ed energetiche per l'Ucraina e l'Europa centrale nel complesso”, hanno detto i ministri degli Esteri di Ucraina e Polonia.

La reazione di Kiev e Varsavia

Ma da Kiev e da Varsavia la notizia dell’accordo è stata presa malissimo: il gasdotto russo è stato definito come una vera e propria minaccia per l'Ucraina e per l'intera Europa centrale. Washington e Berlino si impegnano comunque ad assicurare che Mosca continui a pagare a Kiev i diritti di transito pari a circa 3 miliardi di dollari all'anno, in base a un accordo tra Russia e Ucraina che scade nel 2024 e che, come emerso dalla telefonata tra Merkel e Putin, potrebbe essere prolungato. Inoltre Stati Uniti e Germania si impegnano ad aumentare gli investimenti nel settore energetico ucraino in modo da compensare eventuali ricadute negative dovute all'entrata in funzione del Nord Stream 2: in particolare, 50 milioni di dollari sarebbero pronti per ammodernare le infrastrutture e sviluppare il settore delle energie rinnovabili. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ricevuto alla Casa Bianca ad agosto, con Biden che cercherà di placare gli animi di Kiev.