Usa Weekly News, il primo incontro "costruttivo" tra Biden e Putin

Navalny: non discusso - La possibilità di trasferire negli Stati Uniti l’oppositore russo Aleksei Navalny, che sta scontando una pena detentiva in una colonia penale russa, non è stata discussa nell'incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden. “No, non c’è stata alcuna discussione del genere e gli Usa non hanno avanzato alcuna proposta in merito”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov